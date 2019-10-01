Eduardo Costa em Vitória na sexta (18/10)

o Show de Eduardo Costa que acontecerá em Vitória, o cantor mostra que é possivel fazer uma música sertaneja diferente. Nascido em Abre Campo, Minas Gerais, o músico tem mais de 15 discos gravados e um repertório para fazer cada concerto único. Se você gosta do artista e quer ver um show dele ao vivo, bem perto de você, o momento é agora.
Quando?
Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 22h30.
Onde?
Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória.
Quanto?
Pista: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Área VIP: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Mesa Bronze: R$ 400 (4 pessoas). Mesa Prata: R$ 600 (4 pessoas). Mesa Ouro: R$ 1000 (4 pessoas). Ingressos à venda no site.
Clube do Assinante:
Assinantes de A Gazeta têm: 10% de desconto no setor MESA; 60% de desconto sob o valor da inteira no setor ÁREA VIP; 60% de desconto sob o valor da inteira no setor PISTA.
Informações:
(27) 99242-6062 ou (27) 99707-0714
