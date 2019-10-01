DOM
Eduardo Costa em Vitória na sexta (18/10)

Cantor sertanejo apresenta seu show no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 01/10/2019 às 12h14
Atualizado em 18/10/2019 às 18h29
Eduardo Costa. Crédito: Ramon Machado

o Show de Eduardo Costa que acontecerá em Vitória, o cantor mostra que é possivel fazer uma música sertaneja diferente. Nascido em Abre Campo, Minas Gerais, o músico tem mais de 15 discos gravados e um repertório para fazer cada concerto único. Se você gosta do artista e quer ver um show dele ao vivo, bem perto de você, o momento é agora.

Quando?

Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 22h30.

Onde?

Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória.

Quanto?

Pista: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Área VIP: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Mesa Bronze: R$ 400 (4 pessoas). Mesa Prata: R$ 600 (4 pessoas). Mesa Ouro: R$ 1000 (4 pessoas). Ingressos à venda no site.

Clube do Assinante:

Assinantes de A Gazeta têm: 10% de desconto no setor MESA; 60% de desconto sob o valor da inteira no setor ÁREA VIP; 60% de desconto sob o valor da inteira no setor PISTA.

Informações:

(27) 99242-6062 ou (27) 99707-0714

