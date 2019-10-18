Eduardo Costa em Vitória

Quando?
Sexta (18), às 22
Onde?
Espaço Patrick Ribeiro, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória
Entrada?
Compra de ingressos no evento.
Publicado em
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 16:20
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados