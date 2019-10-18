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Show

Eduardo Costa em Vitória

Show do cantor e compositor brasileiro de música sertaneja

Publicado em 

18 out 2019 às 16:20

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 16:20

Eduardo Costa Crédito: Ramon Machado

Quando?

Sexta (18), às 22

Onde?

Espaço Patrick Ribeiro, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória

Entrada?

Compra de ingressos no evento.

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