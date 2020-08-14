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Agenda

Eduardo Costa e Israel & Rodolffo farão live no sábado (22)

A programação também contará com apresentação digital do grupo Calcinha Pedra e Festival Rebel Vive

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 15:10

Publicado em 

14 ago 2020 às 15:10
Eduardo Costa
Eduardo Costa Crédito: Ramon Machado

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Edson Lima

Às 16h, no canal no YouTube. Com participação de Solange Almeida, Caninana, Marcelo Namorador, Joãozinho do Exu e outros. 

Festival Rebel Vive

Calcinha Preta

Às 19h, no canal no YouTube da banda. Com a apresentação “Calcinha Prime”. 

Beto Lemos

Ivan Gadelha e Banda

Às 20h, no canal do cantor no YouTube. Com participação de Leninho Filho e João Lucas &Pedrinho. 

Eduardo Costa + Israel & Rodolfo

Teresa Cristina

Cecitonio Coelho- Solidária

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook.Tocando Jorge Aragão e Luiz Ayrão. A live visa ajudar o projeto “O Bem que Contagia”.  

Fresno

Às 20h, no canal no YouTube da banda. Com a apresentação “QuarentEMO 2.0”. 

Tuyo

Fernanda Abreu

Viradão SP online

A partir das 16h, o evento online contará com mais de 12 horas de atrações culturais – até 5h do dia 23/08. Pelo site do festival. Entre os convidados, Elza Soares, Paulo Miklos, Ellen Oléria, Exaltasamba e Nando Reis. 

MC Marcinho

Às 18h, no canal do YouTube.

Edson & Hudson

Às 19h, no canal do YouTube da dupla sertaneja.

Jota Quest

Às 20h, dentro do projeto CCBB Live. Transmissão pelo YouTube.

Israel Novaes

A partir das 20h, com transmissão pelo canal do YouTube do cantor.

Elba Ramalho

Às 16h30, com transmissão pelo YouTube da cantora, dentro do projeto "Festa da Elba", ao vivo, de Trancoso/BA. 

Seu Maxixe & Tico

Às 17h, dentro do show "Forró & Modão", no canal do YouTube do Seu Maxixe.

Trio Aquarius

Concerto a partir das 19h, no canal do YouTube da Sala Cecília Meireles/FUNARJ.

Leila Pinheiro

Show da cantora a partir das 20h, em seu perfil no Instagram.

Edyr Vaqueiro

Às 20h, com a live "Do Nosso Jeito", no canal do YouTube

João Carlos Martins

Às 20h, com o Concerto "Pra Sempre Jovem". Participação oficial da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP. No canal do YouTube do maestro.

Tuyo

Live a partir das 20h, no canal do YouTube.

OXA

Live a partir das 22h, no aplicativo #BeApp.

Infantil

Carlinhos Brown Kids

Às 16h, no canal no YouTube Paxuá e Paramim. Com a apresentação “Proteja-se e Cuide do Seu Planeta”.

Teatro Online

O Gato do 303

Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla. 

Galileu & Eu - A Arte da Dúvida

Monólogo da atriz Denise Fraga. Às 20h, com transmissão no canal do YouTube da Usiminas

Maternagem

A partir das 20h, dentro do projeto "Teatro  Vivo em Casa", no canal perfil do Instagram do Vivo Cultura

Rindo em Casa

Esquetes de humor com a participação de Rogério Vilela, Dinho Machado, Rodrigo Cáceres, Gui Preto, Luca Mendes, Daniel Pinheiro, Fabio Gueré e Tiago Carvalho, a partir das 21h. Ingressos: R$ 15. À venda na plataforma Sympla. O festival será exibido pelo Youtube, com link enviado uma hora antes do show. 

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