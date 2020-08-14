Eduardo Costa e Israel & Rodolffo farão live no sábado (22)

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Lives Musicais
Edson Lima
Às 16h, no canal no YouTube. Com participação de Solange Almeida, Caninana, Marcelo Namorador, Joãozinho do Exu e outros.
Festival Rebel Vive
A partir das 18h, no perfil no Instagram da Audio Rebel.
Calcinha Preta
Às 19h, no canal no YouTube da banda. Com a apresentação “Calcinha Prime”.
Beto Lemos
Ivan Gadelha e Banda
Às 20h, no canal do cantor no YouTube. Com participação de Leninho Filho e João Lucas &Pedrinho.
Eduardo Costa + Israel & Rodolfo
Às 21h, no canal no YouTube do cantor e da dupla.
Teresa Cristina
Cecitonio Coelho- Solidária
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook.Tocando Jorge Aragão e Luiz Ayrão. A live visa ajudar o projeto “O Bem que Contagia”.
Fresno
Às 20h, no canal no YouTube da banda. Com a apresentação “QuarentEMO 2.0”.
Tuyo
Às 20h, no canal no YouTube da banda.
Fernanda Abreu
Viradão SP online
A partir das 16h, o evento online contará com mais de 12 horas de atrações culturais – até 5h do dia 23/08. Pelo site do festival. Entre os convidados, Elza Soares, Paulo Miklos, Ellen Oléria, Exaltasamba e Nando Reis.
MC Marcinho
Às 18h, no canal do YouTube.
Edson & Hudson
Às 19h, no canal do YouTube da dupla sertaneja.
Jota Quest
Às 20h, dentro do projeto CCBB Live. Transmissão pelo YouTube.
Israel Novaes
A partir das 20h, com transmissão pelo canal do YouTube do cantor.
Elba Ramalho
Às 16h30, com transmissão pelo YouTube da cantora, dentro do projeto "Festa da Elba", ao vivo, de Trancoso/BA.
Seu Maxixe & Tico
Às 17h, dentro do show "Forró & Modão", no canal do YouTube do Seu Maxixe.
Leila Pinheiro
Show da cantora a partir das 20h, em seu perfil no Instagram.
Edyr Vaqueiro
Às 20h, com a live "Do Nosso Jeito", no canal do YouTube.
João Carlos Martins
Às 20h, com o Concerto "Pra Sempre Jovem". Participação oficial da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP. No canal do YouTube do maestro.
Tuyo
Live a partir das 20h, no canal do YouTube.
OXA
Live a partir das 22h, no aplicativo #BeApp.
Infantil
Carlinhos Brown Kids
Às 16h, no canal no YouTube Paxuá e Paramim. Com a apresentação “Proteja-se e Cuide do Seu Planeta”.
Teatro Online
O Gato do 303
Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla.
Galileu & Eu - A Arte da Dúvida
Monólogo da atriz Denise Fraga. Às 20h, com transmissão no canal do YouTube da Usiminas.
Maternagem
A partir das 20h, dentro do projeto "Teatro Vivo em Casa", no canal perfil do Instagram do Vivo Cultura.
Rindo em Casa
Esquetes de humor com a participação de Rogério Vilela, Dinho Machado, Rodrigo Cáceres, Gui Preto, Luca Mendes, Daniel Pinheiro, Fabio Gueré e Tiago Carvalho, a partir das 21h. Ingressos: R$ 15. À venda na plataforma Sympla. O festival será exibido pelo Youtube, com link enviado uma hora antes do show.