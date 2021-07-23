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Drik Barbosa faz apresentação on-line na sexta-feira (30/07)

Além do show live, a programação conta com espetáculos teatrais virtuais; confira

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:06

Publicado em 

23 jul 2021 às 19:06

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Duo Àvuà

A cantora e compositora Bruna Black e o cantor Jota.pê se apresentam às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

Zé Manoel

O cantor e pianista pernambucano se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo

Sétima edição Palco Ultra

O festival que será exibido on-line reflete nesta edição a diversidade sonora do hip-hop. Nesta sexta (30), a partir das 20h, o evento exibi shows de Larissa Luz, Kdu dos Anjos, Rico Dalasam e Drik Barbosa. As transmissões ocorrem no canal no YouTube da Unmusic

TEATRO

Sal

Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada:28 de julho a 12 de agosto, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

Eu, Clarice

Espetáculo virtual com atuação de Raul J. Franco. Sua transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 a R$ 100. Venda: no site Sympla

O Cão de Kafka

Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre às 00h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a  R$ 50. Venda: no site Sympla. 

LITERATURA

80 Anos da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim

Em homenagem ao seu aniversário, a biblioteca terá programação cultural de 26 a 30 de julho. Confira a agenda do dia, que ocorrem no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória: 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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