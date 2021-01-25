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Domingo (31/01) terá apresentação on-line de João Donato e Donatinho

Espetáculos digitais de teatro, dança e exposições virtuais também integram a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 

25 jan 2021 às 12:55

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 12:55

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

João Donato e Donatinho

João Donato e seu filho Donatinho, acompanhados apenas por seus teclados, apresentam  show live “Muito a vontade”. No repertório, foco nos clássicos do Donatão, em um novo formato, de duo, que é inédito, e algumas músicas do disco de parceria de pai e filho "Sintetizamor", além de uma inédita. A transmissão ocorre às 19h , no canal no YouTube Zporz Multi Artes.

Eriberto Toca Raul

O artista Eriberto Leão se apresenta às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. No repertório, clássicos de Raul Seixas como "O Dia em Que a Terra Parou". Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

INFANTIL

Da Terra à Lua

Espetáculo infantil com direção e atuação de Joyce Salomão, que divide palco com Cristiano Salomão. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: a partir de 6 anos. Duração: 45 minutos. 

TEATRO

Capitu

Espetáculo em comemoração aos 121 anos da publicação da obra Dom Casmurro. Interativa, a apresentação de da Cia Os Profanos de Teatro ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20; R$ 30. Venda: No site Sympla.

Na Sala com Clarice

Peça digital com concepção e atuação de Odilon Esteves. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.  O evento é gratuito e a o ingresso pode ser garantido no site Sympla. 

É Tudo Família

Espetáculo virtual inspirado no livro homônimo, de Alexandra Maxeiner. Com temporada de 24 de janeiro a 28 de fevereiro, aos domingos, 11h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito está disponível no site Sympla

DANÇA

40.04

Espetáculo digital produzido, dirigido e interpretado por Ana Julia Paiva. Os ingressos podem ser garantidos no site Sympla. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

Aka

Espetáculo de dança digital concepção de Emilie Sugai e Lee Taylor. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla. Com entrada gratuita, os ingressos para o evento digital podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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