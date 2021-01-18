Domingo (24/01) terá show live de Eriberto Leão cantando Raul Seixas

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SHOW
Eriberto Toca Raul
O artista Eriberto Leão se apresenta às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. No repertório, clássicos de Raul Seixas como "O Dia em Que a Terra Parou". Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
André Prando
O cantor fará sua tradicional live de domingo, às 20h, no seu perfil no Instagram e canal no YouTube. No repertório, músicas brasileiras.
INFANTIL
Da Terra à Lua
Espetáculo infantil com direção e atuação de Joyce Salomão, que divide palco com Cristiano Salomão. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: a partir de 6 anos. Duração: 45 minutos.
TEATRO
Capitu
Espetáculo em comemoração aos 121 anos da publicação da obra Dom Casmurro. Interativa, a apresentação de da Cia Os Profanos de Teatro ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20; R$ 30. Venda: No site Sympla.
Na Sala com Clarice
Peça digital com concepção e atuação de Odilon Esteves. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. O evento é gratuito e a o ingresso pode ser garantido no site Sympla.
É Tudo Família
Espetáculo virtual inspirado no livro homônimo, de Alexandra Maxeiner. Com temporada de 24 de janeiro a 28 de fevereiro, aos domingos, 11h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito está disponível no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.