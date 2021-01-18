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Agenda

Domingo (24/01) terá show live de Eriberto Leão cantando Raul Seixas

A programação também conta com o espetáculo de teatro digital "É Tudo Família", baseado no livro homônimo; confira a agenda

Publicado em 

18 jan 2021 às 17:51

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:51

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Eriberto Toca Raul

O artista Eriberto Leão se apresenta às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. No repertório, clássicos de Raul Seixas como "O Dia em Que a Terra Parou". Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla

André Prando

O cantor fará sua tradicional live de domingo, às 20h, no seu perfil no Instagram canal no YouTube. No repertório, músicas brasileiras. 

INFANTIL

Da Terra à Lua

Espetáculo infantil com direção e atuação de Joyce Salomão, que divide palco com Cristiano Salomão. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: a partir de 6 anos. Duração: 45 minutos. 

TEATRO

Capitu

Espetáculo em comemoração aos 121 anos da publicação da obra Dom Casmurro. Interativa, a apresentação de da Cia Os Profanos de Teatro ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20; R$ 30. Venda: No site Sympla.

Na Sala com Clarice

Peça digital com concepção e atuação de Odilon Esteves. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.  O evento é gratuito e a o ingresso pode ser garantido no site Sympla. 

É Tudo Família

Espetáculo virtual inspirado no livro homônimo, de Alexandra Maxeiner. Com temporada de 24 de janeiro a 28 de fevereiro, aos domingos, 11h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito está disponível no site Sympla

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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