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DJ Gui Boratto faz set ao vivo nesta quinta-feira (27); confira a agenda

Festival com João Mantuano e espetáculos de teatro também estão na lista de eventos on-line

Publicado em 

24 ago 2020 às 16:11

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:11

O DJ Gui Boratto
O DJ Gui Boratto Crédito: Instagram/@guiboratto

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives musicais

Gui Boratto

A partir das 22h, no BeApp

Festival Rebel Vive

Com João Mantuano (18h); Afra (19h); Zerzil (20h), Cesar (21h); Tetiiz (22h) e Retinto (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.

#emcasacomosesc

Às 19h, show de Nelson Sargento, com participação de Agenor de Oliveira e Wander Fontana. Às 21h30, Herrmann apresenta o espetáculo de dança “Danças Guardadas pela Casa”. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.

Dan Santos e João Gabriel

A partir das 21h, no Instagram

Widowspeak

A partir das 22h, no site oficial da banda

Paulinho Moska

A partir das 21h30, no Instagram do cantor

Cinema

Festival Varilux Em Casa

50 produções em sua maioria das edições anteriores do Festival Varilux de Cinema Francês, com os maiores astros do cinema francês. Basta acessar o site do festival e fazer um cadastro simples.

Bate-papo sobre direção internacional

Com o cineasta, Mess Santos. Às 18h, no Instagram do Instituto de Cinema

Teatro

'Noil me Tangere'

Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].

O Príncipe

Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.

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