DJ Gui Boratto faz set ao vivo nesta quinta-feira (27); confira a agenda

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Lives musicais
Gui Boratto
A partir das 22h, no BeApp
Festival Rebel Vive
Com João Mantuano (18h); Afra (19h); Zerzil (20h), Cesar (21h); Tetiiz (22h) e Retinto (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.
#emcasacomosesc
Às 19h, show de Nelson Sargento, com participação de Agenor de Oliveira e Wander Fontana. Às 21h30, Herrmann apresenta o espetáculo de dança “Danças Guardadas pela Casa”. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.
Dan Santos e João Gabriel
A partir das 21h, no Instagram
Widowspeak
A partir das 22h, no site oficial da banda
Paulinho Moska
A partir das 21h30, no Instagram do cantor
Cinema
Festival Varilux Em Casa
50 produções em sua maioria das edições anteriores do Festival Varilux de Cinema Francês, com os maiores astros do cinema francês. Basta acessar o site do festival e fazer um cadastro simples.
Bate-papo sobre direção internacional
Com o cineasta, Mess Santos. Às 18h, no Instagram do Instituto de Cinema
Teatro
'Noil me Tangere'
Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].
O Príncipe
Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.