Dilsinho e Naiara Azevedo

Quando?
Sábado (19), às 21h30
Onde?
Glacial Fest, Arena North Star, em Colatina
Quanto?
R$ 40 (pista/ 2° lote); R$ 60 (Vip/ 1°) e R$ 120 (Open Bar, 2° lote) - Venda: www.ticketpremium.com.br
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 17:30
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