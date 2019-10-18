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Dilsinho e Naiara Azevedo

Shows com atrações nacionais

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 17:30

Publicado em 

18 out 2019 às 17:30
Dilsinho Crédito: Laécio Lacerda/Divulgação

Quando?

Sábado (19), às 21h30

Onde?

Glacial Fest, Arena North Star, em Colatina

Quanto?

R$ 40 (pista/ 2° lote); R$ 60 (Vip/ 1°) e R$ 120 (Open Bar, 2° lote) - Venda: www.ticketpremium.com.br

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