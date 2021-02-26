Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

O sábado (06/03) será animado por live de Gusttavo Lima

O dia ainda contará com apresentações digitais de Paula Fernandes e Lenine; confira a programação para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 18:23

Publicado em 

26 fev 2021 às 18:23

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Gusttavo Lima

Às 20h, o cantor apresenta a live “Buteco Bohemia”, em seu canal no YouTube.

Paula Fernandes

A cantora se apresenta às 21h, em seu canal no YouTube, com live "Festa do Pijama"

Lenine

O cantor se apresenta às 21h, no canal no YouTube Sesc São Paulo e no perfil no Instagram @sescaovivo

V Festival Torta Black

A 5º edição do festival ocorre nos dias 5 e 6 de março, contando com shows, painéis e grafitti. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

"É Samba Clássico"

Às 20h, será transmitido on-line concerto comandado pela Orquestra Camerata Sesi, com participação de Mart'nália, Herlon Fera do Banjo, Dona Fran, Ekaterina Bessmertnkva, Elaine Vieira, Priscila Ferrari, Thiago Brito e Raimundo Machado. No repertório, músicas clássicas de Ary Barroso, Nelson Gonçalves, Pixinga, Cartola, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho e outros. A transmissão vai ao ar no canal no YouTube da Camerata. 

Raimundo Machado

O artista se apresenta ao vivo, às 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória, ES). Couvert: R$ 10 . Informações: (27) 3026-7868.

TEATRO

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

O Meu Sangue Ferve Por você

O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.

Bull

Espetáculo digital com direção de Eduardo Muniz e Flávio Tolezani, que também faz parte do elenco ao lado de Bruno Guida, Cynthia Falabella e Fernando Nitsch. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Enquanto ela dormia

A mostra de teatro onl-ine “As Oito de Março” vai exibir durante o sábado (6), às 18h30, a peça dirigida por Eliane Monteiro (SP). Após a exibição, haverá um debate ao vivo com as diretoras, a partir das 20h.  Acompanhe a programação pelo canal no YouTube do projeto. Duração: 1h 6.

Festival em Má Companhia

O evento que vai de 6 a 28 de março reúne trabalhos de grupos e artistas das artes cênicas. Ele abarca a 5ª Mostra OFF de Teatro de Grupo, a Mostra Casa Vermelha, três mesas temáticas (Mesas OFF) e uma conferência. Gratuito, o evento tem suas transmissões exibidas no YouTube e Instagram da Má Companhia. Confira a programação do dia:

INFANTIL

O Pequeno Príncipe

Espetáculo infantil on-line recria a história do pequeno príncipe através de bonecos. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube Teatro Folha.Temporada: de 6 a 28 de março, aos sábado e domingos, às 10h e 15h.

DANÇA

Machomachine

Espetáculo de dança on-line com tatiane Trujillo e Wilson Aguiar. A direção e o figurino são de Luciana Canton. Gratuito, o evento será transmitido às 20h, no YouTube, As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 14 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

Nem o céu é o limite

Nos dias 6 e 7 de março estará em exibição presencial a exposição "Nem o céu é o limite, a partir das 16h, no Cerimonial Di Lucca Jardins (R. F, 33, Ulisses Guimarães, Vila Velh). A mostra reúne 80 quadros decorativos  de Pablo Carneiro e Beatriz Barbosa. Classificação: Livre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados
Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados