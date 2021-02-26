O sábado (06/03) será animado por live de Gusttavo Lima

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MÚSICA
Gusttavo Lima
Às 20h, o cantor apresenta a live “Buteco Bohemia”, em seu canal no YouTube.
Paula Fernandes
A cantora se apresenta às 21h, em seu canal no YouTube, com live "Festa do Pijama"
Lenine
O cantor se apresenta às 21h, no canal no YouTube Sesc São Paulo e no perfil no Instagram @sescaovivo.
V Festival Torta Black
A 5º edição do festival ocorre nos dias 5 e 6 de março, contando com shows, painéis e grafitti. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
"É Samba Clássico"
Às 20h, será transmitido on-line concerto comandado pela Orquestra Camerata Sesi, com participação de Mart'nália, Herlon Fera do Banjo, Dona Fran, Ekaterina Bessmertnkva, Elaine Vieira, Priscila Ferrari, Thiago Brito e Raimundo Machado. No repertório, músicas clássicas de Ary Barroso, Nelson Gonçalves, Pixinga, Cartola, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho e outros. A transmissão vai ao ar no canal no YouTube da Camerata.
Raimundo Machado
O artista se apresenta ao vivo, às 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória, ES). Couvert: R$ 10 . Informações: (27) 3026-7868.
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
O Meu Sangue Ferve Por você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
Bull
Espetáculo digital com direção de Eduardo Muniz e Flávio Tolezani, que também faz parte do elenco ao lado de Bruno Guida, Cynthia Falabella e Fernando Nitsch. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Enquanto ela dormia
A mostra de teatro onl-ine “As Oito de Março” vai exibir durante o sábado (6), às 18h30, a peça dirigida por Eliane Monteiro (SP). Após a exibição, haverá um debate ao vivo com as diretoras, a partir das 20h. Acompanhe a programação pelo canal no YouTube do projeto. Duração: 1h 6.
Festival em Má Companhia
O evento que vai de 6 a 28 de março reúne trabalhos de grupos e artistas das artes cênicas. Ele abarca a 5ª Mostra OFF de Teatro de Grupo, a Mostra Casa Vermelha, três mesas temáticas (Mesas OFF) e uma conferência. Gratuito, o evento tem suas transmissões exibidas no YouTube e Instagram da Má Companhia. Confira a programação do dia:
INFANTIL
O Pequeno Príncipe
Espetáculo infantil on-line recria a história do pequeno príncipe através de bonecos. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube Teatro Folha.Temporada: de 6 a 28 de março, aos sábado e domingos, às 10h e 15h.
DANÇA
Machomachine
Espetáculo de dança on-line com tatiane Trujillo e Wilson Aguiar. A direção e o figurino são de Luciana Canton. Gratuito, o evento será transmitido às 20h, no YouTube, As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.
Nem o céu é o limite
Nos dias 6 e 7 de março estará em exibição presencial a exposição "Nem o céu é o limite, a partir das 16h, no Cerimonial Di Lucca Jardins (R. F, 33, Ulisses Guimarães, Vila Velh). A mostra reúne 80 quadros decorativos de Pablo Carneiro e Beatriz Barbosa. Classificação: Livre.