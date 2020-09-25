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O domingo (4) terá participação de Vitor Kley na live de 70 anos da AACD

A festa de aniversário da organização também contará com Sorriso Maroto, Maiara & Maraísa, Daniel e outras atrações; confira a agenda

Publicado em 

25 set 2020 às 20:08

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 20:08

Cantor e compositor gaúcho Vitor Kley
Cantor e compositor gaúcho Vitor Kley Crédito: Rodolfo Magalhães/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musicais

Live 70 anos AACD

A partir das 18h, no canal no YouTube AACD. Com Sorriso Maroto; Raffa Torres; Maiara & Maraísa; Maneva; Vitor Kley; Daniel; Matogrosso e Mathias; Paula Fernandes; Felipe Araújo; Gustavo Mioto; Chitãozinho e Xororó; Léo Chaves e outros. 

Mariana e Mateus

Léo e Júnior

Às 17h, no canal no YouTube da dupla. Com a live "Agro animal". A apresentação contará com a participação de Rick e Renner; Cesar e Paulinho; e Maria Cecília e Rodolfo. 

Simone

Teresa Cristina

Teatro

A Vida Passou Por Aqui

Peça digital com  atuação e texto da atriz Claudia Mauro,  com Édio Nunes como seu parceiro de cena. Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 100 ou R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos . Temporada: De 4 de outubro a 29 de novembro, todos os domingos, às 20h..

Paulo Freire, o Andarilho da Utopia

Espetáculo on-line inspirado na vida do educador Paulo Freire, com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: A partir de R$ 25. Venda: No site Sympla. Temporada: De 5 de setembro a 31 de outubro. Aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h. Classificação: 12 anos.

Vincent Willem Van Gogh

Monólogo com atuação de Alexandre Ferreira. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. O espetáculo faz parte da programação diária #emcasacomsesc. 

Performance

Estandarte Negro – do Maciço Central ao Armazém

A performance de Rômulo Correa é uma reunião de momentos e imagens importantes para o cotidiano e construção da história capixaba. O entardecer azul e rosa, a natureza, o indivíduo, os marcos visuais, a devoção, a identidade a memória da cultura preta capixaba. Ela será transmitida às 19h, no perfil no Instagram @mov.cidade

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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