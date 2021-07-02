Sábado (10/07) será agitado por live de Gusttavo Lima

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MÚSICA
Gusttavo Lima
O cantor se apresenta às 20h, no canal no YouTube do artista. Lima apresenta a live "Rally do Embaixador".
Paulo Miklos
O cantor se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Elba Ramalho
A cantora se apresenta no Arraiá Sesc RJ virtual. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube da instituição.
Arranco de Varsóvia
O grupo se apresenta às 21h, no canal no YouTube Samba Book.
Orquestra Ouro Preto
O grupo apresenta a live "Você Decide", aonde o público irá votar em quais canções irão compor o repertório. A transmissão ocorre às 20h30, no canal no YouTube da orquestra.
God Mamn
A banda se apresenta às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Axel Fernandes
O artista se apresentam às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.
Brasil Pandeiro
O grupo se apresenta às 19h30, no Enredo Botequim (R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99687-5210.
Rodrigo Tristão e Beto Fachetti
Música ao vivo, às 20h, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500 - 03 - Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e variados. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
Lema
O grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.
Macucos
Música ao vivo, às 16h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Testinha
Música ao vivo, às 12h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Rômulo Arantes
Cantor se apresenta, às 19h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Tributo Gozaguinha e Chico Buarque
Ciça Chadô (voz) e Gabriel Xavier (violão) se apresentam às 12h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Samba, Bossa e Choro
Liane de Castro (piano); Luiz Carlos Salles (contrabaixo); e Marcus Bacalhau (pandeiro) se apresentam, às 19h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua terceira semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:
TEATRO
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming, às 21h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Frida Kahlo Viva La Vida
Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
Mãe Arrependida
Espetáculo on-line com atuação de Karla Tenório e direção de Maria Amélkias Farrah. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos.
Monstro
Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.