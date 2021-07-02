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Sábado (10/07) será agitado por live de Gusttavo Lima

A programação também irá contar com apresentação virtual de Elba Ramalho

Publicado em 

02 jul 2021 às 19:25

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:25

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Gusttavo Lima

O cantor se apresenta às 20h, no canal no YouTube do artista. Lima apresenta a live "Rally do Embaixador".

Paulo Miklos

O cantor se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Elba Ramalho

A cantora se apresenta no Arraiá Sesc RJ virtual. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube da instituição. 

Arranco de Varsóvia

O grupo se apresenta às 21h, no canal no YouTube Samba Book. 

Orquestra Ouro Preto

O grupo apresenta a live "Você Decide", aonde o público irá votar em quais canções irão compor o repertório. A transmissão ocorre às 20h30, no canal no YouTube da orquestra

God Mamn

A banda se apresenta às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Axel Fernandes

O artista se apresentam às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.

Brasil Pandeiro

O grupo se apresenta às 19h30, no Enredo Botequim (R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99687-5210.

Rodrigo Tristão e Beto Fachetti

Música ao vivo, às 20h, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500 - 03 - Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e variados. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.

Lema

O grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.

Macucos

Música ao vivo, às 16h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).

Testinha

Música ao vivo, às 12h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.

Rômulo Arantes

Cantor se apresenta, às 19h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.

Tributo Gozaguinha e Chico Buarque

Ciça Chadô (voz) e Gabriel Xavier (violão) se apresentam às 12h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Samba, Bossa e Choro

Liane de Castro (piano); Luiz Carlos Salles (contrabaixo); e Marcus Bacalhau (pandeiro) se apresentam, às 19h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

MULTICULTURAL

Cultura em Toda Parte

O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua terceira semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia: 

TEATRO

As Mariposas

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming, às 21h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.

Frida Kahlo Viva La Vida

Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.  Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.

Mãe Arrependida

Espetáculo on-line com atuação de Karla Tenório e direção de Maria Amélkias Farrah. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos.

Monstro

Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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