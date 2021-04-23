O sábado (01/05) será animado por show virtual de Gusttavo Lima

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MÚSICA
Tulipa Ruiz
A cantora se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A apresentação digital integra as atrações do Palco Itaú e tem ingressos gratuitos, disponíveis no site Sympla. A proposta do espetáculo é apresentar canções dos seus quatro álbuns, além de singles que nunca ou raramente foram mostrados em shows. Duração: 60 minutos.
Gusttavo Lima
O cantor sertanejo se apresenta às 18h, em seu canal no YouTube. A apresentação digital "O Embaixador no Agronegócio II" será transmitida diretamente do Mato Grosso.
Orquestra Ouro Preto
A Orquestra apresenta o primeiro concerto da temporada, às 20h30, em seu canal no YouTube. No repertório, canções do grupo A-Ha, em releituras que unem o pop à música de concerto.
Paulinho Moska
O cantor carioca se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
TEATRO
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.