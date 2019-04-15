Danilo Caymmi e festas nesta terça (15/04)

CONCERTO

Danilo Caymmi e Camerata Sesi Crédito: Peter Illicciev

Danilo Caymmi canta Jobim

Concerto da Orquestra Camerata Sesi com Danilo Caymmi. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo, Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

FESTA

Som de Fogueria

Com Trio Miopia e Beck Power. Às 19h. Birita Casa de Cocktail. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.

TEATRO

Emily

Espetáculo da Cia Solo de Teatro. Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5356.

LITERATURA

Gama Talks

Com Francesca Pera e Brunella Brunello. Às 19h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Viagem pela Literatura

Com contação de histórias. Às 14h30. Biblioteca Pública Municipal de Vitória Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO

Paisagem, tempo e memória