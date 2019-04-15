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Danilo Caymmi e festas nesta terça (15/04)

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 16:19

Publicado em 

15 abr 2019 às 16:19
CONCERTO
Danilo Caymmi e Camerata Sesi Crédito: Peter Illicciev
Danilo Caymmi canta Jobim
Concerto da Orquestra Camerata Sesi com Danilo Caymmi. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo, Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Som de Fogueria
Com Trio Miopia e Beck Power. Às 19h. Birita Casa de Cocktail. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
TEATRO
Emily
Espetáculo da Cia Solo de Teatro. Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5356.
LITERATURA
Gama Talks
Com Francesca Pera e Brunella Brunello. Às 19h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Viagem pela Literatura
Com contação de histórias. Às 14h30. Biblioteca Pública Municipal de Vitória Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Paisagem, tempo e memória
Exposição do artista paulistano Maurício Parra com duas séries composta por 53 pinturas compostas das mesmas paisagens ao longo do tempo, mostrando as mudanças do local. Abertura às 19h. OÁ Galeria. Rua Servidão Aprígio de Freitas, 240 A, Consolação, Vitória. Visitação: de segunda à sexta, das 13h às 19h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3227-5443. Até 31 de maio.

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