Coral Infantil se apresenta no domingo (06/10)

Coral Infantil Vale Música apresenta "O Sítio do Picapau Amarelo" e terá participação de atores em cena

Publicado em 25/09/2019 às 17h06
Atualizado em 01/10/2019 às 12h28
Coral Infantil Vale Música. Crédito: Mosaico Imagem
Coral Infantil Vale Música. Crédito: Mosaico Imagem

“Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo”... Que levante o dedo quem nunca se encantou com a linda composição de Gilberto Gil. Essa e outras canções inspiradas no mundo mágico do escritor Monteiro Lobato serão o tema do concerto “O Sítio do Picapau Amarelo”, com o Coral Infantil Vale Música, sob a regência do maestro Julliano Barcellos. A apresentação que vai acontecer no dia 06 de outubro, às 11h, no Parque Botânico Vale, será uma oportunidade de reviver a trilha sonora de Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Nastácia, Cuca, Saci e de tantos outros personagens que marcaram a infância de diferentes gerações.

Quando?

Dia 6 de outubro de 2019, domingo, às 11h.

Onde?

Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

