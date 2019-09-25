Coral Infantil se apresenta no domingo (06/10)

“Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo”... Que levante o dedo quem nunca se encantou com a linda composição de Gilberto Gil. Essa e outras canções inspiradas no mundo mágico do escritor Monteiro Lobato serão o tema do concerto “O Sítio do Picapau Amarelo”, com o Coral Infantil Vale Música, sob a regência do maestro Julliano Barcellos. A apresentação que vai acontecer no dia 06 de outubro, às 11h, no Parque Botânico Vale, será uma oportunidade de reviver a trilha sonora de Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Nastácia, Cuca, Saci e de tantos outros personagens que marcaram a infância de diferentes gerações.