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Confira os shows e baladas desta quinta (21/02)

Publicado em 

15 fev 2019 às 21:02

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 21:02

FESTA
Marcelinho da Lua Crédito: Marcos Hermes
Test Drive Bravo
Jahfa, com Marcelinho da Lua. Às 19h. Bravo Estúdio. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99576-6417.
BALADA
Fluente
Fun4me. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 22h); R$ 15 (após 22h). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Freak Friday de Quinta. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros); R$ 10 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Isaac do Acordeon (PB). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325
MÚSICA AO VIVO
Guto Ferrari
Às 20h. Restaurante La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Republica, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3207-7944.
Willer Primavera
Sertanejo. Às 18h30. Boulevard Shopping Vila Velha. Av. Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

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