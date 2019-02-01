Confira os eventos deste sábado (09/02)

SHOW
Plebe Rude
Abertura com The Smiths Cover e Metrópole. Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote); R$ 60 (inteira/ 1º lote). Informações: (27) 98116-3325.
FESTIVAL
25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Com a exibição do filme “Benzinho”, de Gustavo Pizzi. Às 19h. Praia de Guriri, São Mateus. Entrada gratuita.
Festival de Verão de Vitória
Com Natiruts, Rael, Falamansa, Macucos, Flyp, Mr Dedus e Jess Benevides. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Vitória. Ingressos: de R$ 60 (front stage/ meia/ 1º lote) a R$ 160 (open bar/ 2º lote/ inteira).
Pátio Beer Festival
Com Budah e DJ Gegeo, às 19h, e Gabriela Brown, às 19h30. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
BALADA
Fluente
Destruidora - Carnaval Glam. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Indie vs Emo, com The Breads e Bad Feels Club. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Berlin Room
Klang! Musik. Às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Pena, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 2142-4206.
Liverpub Colatina
Iron Maiden Cover, com banda Piece of Maiden. Às 22h. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99987-2454.
Moke Beach House
Com Kalozy. Às 23h. Rua Castelo, 18, Guarapari. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99730-4903.
Spellunca Music House
História do Rock, com a banda Bon Vivant. Às 22h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
Liverpub Vitória
Soudha - especial Eurodance. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Wood´s Vitória
Pedro & Willian, André Lemos e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Casa da Gruta
Fogo no Matinho, Grito de Carnaval Amigos da Onça. Às 18h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 19h30); R$ 10 (após 19h30). Informações: (27) 99766-0667.
FESTA
Aniversário do Anarchy Rock Bar
Com as bandas Chapruídos, Marsu Frontini, Duka 7 e Los Madrugada. Às 16h. Anarchy Rock Bar. Rua Carlos Lindenberg, 40, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99910-8676.
Carna Summer
Às 23h. Área de Eventos, Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (até 2h); R$ 20 (após 2h).
Não para não de beber
Às 16h. Cerimonial Solar das Palmeiras. Av. Leitão da Silva, 2403, Santa Luíza, Vitória. Ingressos: R$ 35 (segundo lote).
Baião em Blues
Às 17h. SubTrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 2. Informações: (27) 99831-7655.
Arte na Barra
Música com Leoni Ribeiro Trio. Às 18h. Praça Pedro Valadares. Rua Antônio dos Santos Leão, Barra do Jucu, Vila Velha. Aberto ao público.
Pulse
Às 18h. Cervejaria MULA ROUGE. Rua Doutor Azambuja, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99997-3921.
Bekoo das Pretas
Me Pega Com Fluor. Às 21h. Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (antecipado); R$ 25 (portaria).
Rua das Artes
Com Banda de Congo Beatos de São Benedito de Vila Velha, Independentes de São Torquato e MUG. Às 17h. Rua 23 de Maio, Prainha, Vila Velha. Aberto ao público.
Forró Deck 16
Trio Ventura (RJ), Trio Rocha O Nó e DJ Berim. Às 22h. Cerimonial Espaço Praia. Rodovia ES-010, Curva da Baleia, Jacaraípe, Serra. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).
MÚSICA AO VIVO
Ana Diene
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Eliseu Nunes
Variado. Às 19h. Moqueka Prime. K4, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5.
Luisa Meirelles
Com Victor Bessiere. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Gustavo Brayz e Beto Kastanha
Reggae, rock e pop rock. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av. das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
The Cosmic Surfers
Surf music, abertura com Pelados. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.
Micheli Montalvão
Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
EXPOSIÇÃO
O Grande Vizinho
Exposição fotográfica do artista mineiro Rodrigo Zeferino que retrata a relação de sua cidade natal, Ipatinga, com a usina siderúrgica da cidade, referenciando com o livro “1984”, de George Orwell. Galeria Casa Tutti. Rua Nestor Gomes, 160, Centro, Vitória. Visitação: de terça à sexta, das 14h às 20h; sábados de 10h às 14h. Entrada gratuita. Informações: (27) 98114-0148. Até 30 de março.