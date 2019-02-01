Confira os eventos deste domingo (10/02)

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Publicado em 

01 fev 2019 às 19:41

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 19:41

TEATRO
Minha mãe é uma peça Crédito: André Hawk
Minha Mãe é Uma Peça
Às 17h. Arena Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Vitória. Entrada: de R$ 45 (meia/ 1º lote) a R$ 110 (inteira/ 1º lote). Informações: (27) 3029-2765.
CARNAVAL
Abre-Alas
Com Ciganerey. Às 19h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Praça Antônio Ferreira Marques, Caratoira, Vitória. Ingressos: R$ 10.
Bloco Boêmios do Jardam
Às 10h. Praça Regina Frigeri Furno, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.
FESTIVAL
Pátio Beer Festival
Com DJ Nanddo e Cultura Racional. Às 15h. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
BALADA
 
Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Barrerito Chopperia
Nesse Clima, Baile do GG e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Casa da Gruta
Dub Dominguera Ufodub #9. Às 17h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h30); R$ 10 (após 18h30). Informações: (27) 99766-0667.
Léo Lima Crédito: Blue Films
Hangar Gastrobar
Ítalo Cosvosk convida Léo Lima. Às 19h. Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99274-3949.
FESTA
Saudades de Itaúnas
Com Trio Xamego. Às 18h. Beb's Vitória. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Ingressos: R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Forró 40 Graus
Com Trio Lamparão. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 19h30); R$ 10 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99904-5360.
Feijoada Spírito Jazz
Com Lobos do Samba. Às 11h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 3019-0860.

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