Concerto para João e Onze20 nesta sexta (17/05)

SHOW

Onze20 Crédito: Maria Toscano

Onze20

Na festa Itaúnas Feelings, abertura com Macucos. Às 22h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia/ 2º lote); R$ 60 (inteira/ 3º lote).

Tributo ao Rei do Pop

Show em homenagem a Michael Jackson, com Rodrigo Teaser. Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 57,50 (pista/ meia) a R$ 700 (mesa ouro). Informações: (27) 99707-0714.

Liandro do Forró

Lançamento do primeiro CD do músico. Abertura com a banda Musical Prateado. Às 22h. Sítio Show de Bola. Av. Itapemirim, 1258, Itaipava, Itapemirim. Entrada: R$ 15 (1º lote/ meia); R$ 30 (1º lote/ inteira). Informações: (27) 99868-0039.

FESTIVAL

O Acerto de Contas Crédito: Carlos Ola

Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019

“Audiotour Ficcional da Cidade”, com Luara Zucolotto e Rizzia Rocha (ES). Às 10h30 e às 16h. Saída do Hostel Guanaaní. Rua Cel. Monjardim, 49, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Reflexão Cênica do espetáculo “O Cortiço dos Anjos”. Às 17h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. “Desabafo - Um Solo de Marcelo Oliveira”, da Belas Artes Projetos Culturais (ES). Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). “O Acerto De Contas”, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES). Às 20h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Bolt

Retro. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (lista); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Forró do Correria, edição “Itaúnas Eu Te Amo”, com Trio Potiguá. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Berlin Room

Base Lounge, com DJ Bero Costa, Flyp, Monia Lombardi. Às 23h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 2142-4206.

Donato e Eduardo Crédito: Alexandre Ramos

Wanted Pub

“Toca o berrante aê!” com Viviane Miranda e Donato & Eduardo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Fluente

Rabetão. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.

Stone Pub

Sex On Fire. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Liverpub Vitória

Amaro e os Mandrakes, com o show “A Grande Festa”. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues

Wood’s Vitória

Arriba Woods, com João Fellipe & Rafael, Michelle Freire e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Cervejaria Bradus

Quinta Acústica, com Banda Di Araki. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 21h30); R$ 15 (após 21h30). Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

Seeexta!, com Pagolife e os DJs Gabriel Pratti, Klebinho e Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 23h/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Treta Vitória

Com os DJs Ju de Paula, Thiago Araújo, Vinny Benincasa, Matheus Paiva e Lefreakvic. Às 23h. Toro Club. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 35 (1º lote).

Vinyl Factory

Com os DJs Kalunga e Belotti. Às 19h. Motor Rockers Pub. Rua Joaquim Lirio, 250, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.

1ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador

Com show de Alex Campanha. Às 19h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

31ª Festa de Laranja da Terra

Shows com Pedro Soberano e Rony & Ricy. Às 22h. Espaço de Eventos de Laranja da Terra. Laranja da Terra. Entrada gratuita.

Rodeio Solidário

Show com Gino & Geno. Às 22h30. Parque da Prainha. Prainha, Vila Velha. Entrada: de R$ 15 (meia) a R$ 100 (inteira/ passaporte).

Reinaugação da Kasa Sertaneja

Sexta. Com show de Léo Lima, Comichão e Junior & Gustavo. Às 21h. Kasa Sertaneja. Rodovia Mario Pizol, Conceição do Castelo. Entrada: R$ 20. Informações: (28) 99986-6187.

MÚSICA AO VIVO

Jon Santos

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Jazz e Bossa

Com Amélia Barreto, Guga Lopez, Sérgio Rouver, Paulo Sodré e Dhyego Damasceno. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Bárbara Greco Crédito: Arthur Tavares

Bárbara Greco

Forró pé-de-serra e forró sambado. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Rogerinho do Cavaco

Sexta. Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.

TEATRO

Concerto para Joao Crédito: Alê Catan

Concerto para João

Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 60 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.

Na minha casa quem manda é o respeito