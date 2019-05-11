Concerto para João e Onze20 nesta sexta (17/05)

SHOW
Onze20
Na festa Itaúnas Feelings, abertura com Macucos. Às 22h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia/ 2º lote); R$ 60 (inteira/ 3º lote).
Tributo ao Rei do Pop
Show em homenagem a Michael Jackson, com Rodrigo Teaser. Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 57,50 (pista/ meia) a R$ 700 (mesa ouro). Informações: (27) 99707-0714.
Liandro do Forró
Lançamento do primeiro CD do músico. Abertura com a banda Musical Prateado. Às 22h. Sítio Show de Bola. Av. Itapemirim, 1258, Itaipava, Itapemirim. Entrada: R$ 15 (1º lote/ meia); R$ 30 (1º lote/ inteira). Informações: (27) 99868-0039.
FESTIVAL
Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019
“Audiotour Ficcional da Cidade”, com Luara Zucolotto e Rizzia Rocha (ES). Às 10h30 e às 16h. Saída do Hostel Guanaaní. Rua Cel. Monjardim, 49, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Reflexão Cênica do espetáculo “O Cortiço dos Anjos”. Às 17h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. “Desabafo - Um Solo de Marcelo Oliveira”, da Belas Artes Projetos Culturais (ES). Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). “O Acerto De Contas”, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES). Às 20h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Bolt
Retro. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (lista); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Forró do Correria, edição “Itaúnas Eu Te Amo”, com Trio Potiguá. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Berlin Room
Base Lounge, com DJ Bero Costa, Flyp, Monia Lombardi. Às 23h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 2142-4206.
Wanted Pub
“Toca o berrante aê!” com Viviane Miranda e Donato & Eduardo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Fluente
Rabetão. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
Sex On Fire. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Liverpub Vitória
Amaro e os Mandrakes, com o show “A Grande Festa”. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
Arriba Woods, com João Fellipe & Rafael, Michelle Freire e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Cervejaria Bradus
Quinta Acústica, com Banda Di Araki. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 21h30); R$ 15 (após 21h30). Informações: (27) 3208-4208.
Vitrine Music Bar
Seeexta!, com Pagolife e os DJs Gabriel Pratti, Klebinho e Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 23h/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Treta Vitória
Com os DJs Ju de Paula, Thiago Araújo, Vinny Benincasa, Matheus Paiva e Lefreakvic. Às 23h. Toro Club. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 35 (1º lote).
Vinyl Factory
Com os DJs Kalunga e Belotti. Às 19h. Motor Rockers Pub. Rua Joaquim Lirio, 250, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
1ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador
Com show de Alex Campanha. Às 19h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
31ª Festa de Laranja da Terra
Shows com Pedro Soberano e Rony & Ricy. Às 22h. Espaço de Eventos de Laranja da Terra. Laranja da Terra. Entrada gratuita.
Rodeio Solidário
Show com Gino & Geno. Às 22h30. Parque da Prainha. Prainha, Vila Velha. Entrada: de R$ 15 (meia) a R$ 100 (inteira/ passaporte).
Reinaugação da Kasa Sertaneja
Sexta. Com show de Léo Lima, Comichão e Junior & Gustavo. Às 21h. Kasa Sertaneja. Rodovia Mario Pizol, Conceição do Castelo. Entrada: R$ 20. Informações: (28) 99986-6187.
Sexta. Com show de Léo Lima, Comichão e Junior & Gustavo. Às 21h. Kasa Sertaneja. Rodovia Mario Pizol, Conceição do Castelo. Entrada: R$ 20. Informações: (28) 99986-6187.
MÚSICA AO VIVO
Jon Santos
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Jazz e Bossa
Com Amélia Barreto, Guga Lopez, Sérgio Rouver, Paulo Sodré e Dhyego Damasceno. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Bárbara Greco
Forró pé-de-serra e forró sambado. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Rogerinho do Cavaco
Sexta. Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Sexta. Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
TEATRO
Concerto para João
Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 60 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.
Na minha casa quem manda é o respeito
Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5356.