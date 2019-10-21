Concerto nesta segunda (21/10)

Este vídeo pode te interessar
O que?
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) com o concerto "Três Mestres do Classicismo" e o solo da harpista Maíni Moreno.
Onde?
Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Quanto?
R$ 5 (meia).
Informações:
(27) 3232-4750
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.