Concerto, dança e teatro na programação deste domingo (24/03).

CONCERTO
A Despedida Da Polônia
Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Av. Filogônio Peixoto, 396, Aviso, Linhares. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
DANÇA
Still Reich
Espetáculo da Focus Cia de Dança. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.
TEATRO
Gota D'Água [a seco]
Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (plateia a/ inteira). Informações: (27) 3335-2953.