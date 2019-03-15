Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Concerto, dança e teatro na programação deste domingo (24/03).

Concerto, dança e teatro na programação deste domingo (24/03).

Publicado em 

15 mar 2019 às 20:28

Publicado em 15 de Março de 2019 às 20:28

CONCERTO
A Despedida Da Polônia
Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Av. Filogônio Peixoto, 396, Aviso, Linhares. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
DANÇA
Still Reich Crédito: Fernanda Vallois
Still Reich
Espetáculo da Focus Cia de Dança. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.
TEATRO
Gota d'água [a seco] Crédito: Rubens Cerqueira
Gota D'Água [a seco]
Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (plateia a/ inteira). Informações: (27) 3335-2953.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados