Comédia e rock na programação da Bradus (17 a 19/10)

Stand up do Panelinha Comédia, na quinta, Like a Boss, na sexta, e Back To The Past, no sábado, são os destaques da casa na Praia da Costa

Publicado em 16/10/2019 às 11h54
Like a Boss. Crédito: 4º Studio Audiovisual
A Cervejaria Bradus fica na Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3208-4208.

Quinta, 17/10, às 20h.

O quê?

Bradus In Comedy, com Panelinha Comédia.

Quanto?

Entrada gratuita.

Sexta, 18/10, às 21h30.

O quê?

Sexta Rock and Blues, com Like a Boss.

Quanto?

R$ 10.

Sábado, 19/10, às 22h.

O quê?

Rock in Bradus, com Back To The Past

Quanto?

R$ 10.

