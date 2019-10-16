Comédia e rock na programação da Bradus (17 a 19/10)

A Cervejaria Bradus fica na Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3208-4208.
Quinta, 17/10, às 20h.
O quê?
Bradus In Comedy, com Panelinha Comédia.
Quanto?
Entrada gratuita.
Sexta, 18/10, às 21h30.
O quê?
Sexta Rock and Blues, com Like a Boss.
Quanto?
R$ 10.
Sábado, 19/10, às 22h.
O quê?
Rock in Bradus, com Back To The Past
Quanto?
R$ 10.
