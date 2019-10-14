Close de Quinta na Fluente na quinta (17/10)

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 17 de outubro de 2019, quinta, às 21h.
Onde?
Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita (100 primeiros ou drags até 0h); R$ 15 (após os 100 primeiros).
Informações:
(27) 3311-5216.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.