Close de Quinta na Fluente na quinta (17/10)

Festa na casa em Jardim da Penha terá muito funk e pop nacional e internacional

Publicado em 14/10/2019 às 13h48
Fluente. Crédito: Assessoria Antimofo
Fluente. Crédito: Assessoria Antimofo

Quando?

Dia 17 de outubro de 2019, quinta, às 21h.

Onde?

Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita (100 primeiros ou drags até 0h); R$ 15 (após os 100 primeiros). 

Informações:

(27) 3311-5216.

