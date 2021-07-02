Cláudio Lins se apresenta on-line na terça-feira (06/07)

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MÚSICA
Cláudio Lins em MúsicAlmanaque
O artista apresenta o projeto em que passeia pelo universo do Teatro Musical no Brasil. Nesta terça-feira (06), a convidada é Lucinha Lins. A transmissão do espetáculo ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla.
Victor Prado
O trompista se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da segunda instrumental da instituição.
Alexandre Borges Quinteto
O grupo composto por Alexandre Borges (guitarra); Hugo Maciel (baixo); Sérgio Rouver (sax); Alexandre Matos (teclado); e Mazinho Lima (bateria) se apresenta a partir das 19h, no Canto da Praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, Jazz, blues, MPB, fusion e mais. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99946-1618.
TEATRO
Todo Anjo é Terrível
Espetáculo virtual com atuação de Ingred Rocha e direção de Leon Gões. Sua transmissão ocorre às 19h45, na plataforma Acesso Logado, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 12,50. Venda: no site Sympla.
Lela & Cia.
Espetáculo virtual com direção de Malu Bierrenbach. Temporada: 02 a 10 de julho, segunda a sábado, às 19h; domingo, às 16h e 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.