César Menotti e Fabiano se apresentam on-line na sexta-feira (27/08)

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MÚSICA
César Menotti e Fabiano
A dupla sertaneja faz parte da programação musical da Festa do Peão de Barretos 2021, se apresentando ao lado de Matogrosso & Mathias; Guilherme & Benuto; e Thiago Barretos. A transmissão ocorre no canal no YouTube do evento e Facebook, às 21h30.
Ricardo Brasil
O músico se apresenta às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba de raiz. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.
Trius
A banda se apresenta às 19h30, no El Libertaador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
Saulo Simonassi
O cantor se apresenta às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Luciana Nunes (voz) + Raimundo Machado (violão) + Netinho (pandeiro e cuíca)
Os artistas se apresentam às 19h, no A Ôca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.
Duets
Grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). No repertório, poprock e rock. Informações: (27) 99904-5360.
Casaca
A banda se apresenta ao lado de Marceleza (vocalista do Maskavo), às 19h, no Planet Rock Put (). Ingresso: R$ 40 (antecipado); R$ 70 (na porta) e R$ 200 (mesa para quatro pessoas). Compra: Kolé Produções (27) 99862-3823.
Sheep & Parafina
O grupo se apresenta às 19h30, no Na Vista (R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá).
Willer Primavera
O músico leva sertanejo, às 23h, ao Correria (Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha) Informações: (27) 98116-3325. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: R$ 0 (mulher); R$ 20 (homem).
Cacá Costa
A cantora se apresenta às 19h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.
Anderson Fraga
O músico se apresenta às 21h, no Bar Abertura (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 3019-1476.
Choppsamba
Grupo se apresenta às 21h30, no Bar 40 graus (R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.
Rayanne Meira, Rayanne Santana, Leley e Rabannada Dj
Os artistas se apresentam às 20h, no Boteco do Júnior (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica). Informação: (27)99696-9952. Couvert: R$ 10 (até às 21h).
Jack Guarçoni
O artista se apresenta às 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). Informações: (27) 99249-8543.
Banda L-20
O grupo se apresenta às 18h, no Masterplace Mall (Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória). Informações: (27) 3019-6336.
Ivan e Matheus
Os artistas se apresentam Às 20h, no Kabécos (Av. Rio Branco, 404, Santa Lucia, Vitória). Informações: (27) 3227-7083.
Thainá Lopez
A cantora se apresenta às 19h, no Bar do Urso (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 451, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 98152-1634.
Freeelance e Curtição
Os artistas se apresentam às 20h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99921-7971.
Allan Eller e Banda
Grupo se apresenta às 17h, no Beer Factory (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos - Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 3014-1828.
Rian e Rodrigo e SDG
Os músicos levam sertanejo, às 19h, ao Bar Rerito (R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica). Informações: (27) 99810-4312. Couvert: R$ 15.
Versão Pirata
A banda se apresenta às 19h30, no Rota Beer (R. Itacibá, 38B, Praia de Itaparica, Vila Velha). Informações: (27) 99615-2214. Couvert: R$ 5.
Rickson Maioli e Lilian Lomeu
Os músicos se apresentam às 19h, no Pinguim (Av Dr. Jair de Andrade, 299 Itapoã). No repertório, sertanejo.
Samba HD e Diego Santana
Os artistas se apresentam ás 19h, no Hargar Gastrobar (Av. Braúna, 1168, Serra). Ingresso: R$ 20. Venda: no site Lets.events.com.br. Informação: (27) 99274-3949.
Fulltime
A banda leva rock, às 20h, ao Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99973-9663.
Luiz Marreta e Trio
Os músicos levam forró, às 20h30, ao Silva's (Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.
João Felipe e Rafael
Dupla sertaneja se apresenta às 20h, no Porão Cervejaria (R. João Batista Wernersbach, 136, Centro, Domingos Martins).
Matheus Fernandes
O cantor se apresenta às 22h30, no Let's Guarapari (R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari). A noite também conta com Bero, Glauco, DJ RD e JV de VV. Classificação Indicativa: 18 anos. Ingresso: R$ 40 (pista/1º lote); R$ 60 (camarote/1º lote). Venda: no site superticket.com.br.
DJ Zullu
O DJ carioca se apresenta Às 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). A noite também conta com participações de Beleite, Léo Lima, DJ Paulinho e Luuh. Ingresso: R$ 40 (1º lote/meia). Classificação Indicativa; 18 anos. Venda: no site superticket.com.br.
TEATRO
Corte
Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.
INFANTIL
Vento Forte Para Água e Sabão
Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.