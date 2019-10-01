Carioca ao Vivo na sexta e no sábado (11 e 12/10) em Vitória

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dias 11 e 12 de outubro de 2019, sexta e sábado, às 20h.
Onde?
Teatro Universitário, Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Quanto?
Mezanino: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Setor B: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Setor A: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira). Ingressos à venda no site.
Informações:
(27) 3376-0933.
