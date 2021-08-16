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Cantora Céu faz live na quinta-feira (19/08)

Atrações musicais do Festival Mov.Cidade também integram a programação do dia

Publicado em 

16 ago 2021 às 18:24

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:24

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Céu

A cantora e compositora se apresenta no palco virtual Itaú Cultural. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

Festival Mov.Cidade

O evento virtual conta com apresentações musicais de DJ Úrsula Pussynail (ES); MUG, Mocidade Unida da Glória (ES); Julio Secchin (RJ); e Gabriela Brown (ES). Os shows on-line ocorrem no canal no YouTube do festival, a partir das 19h. 

Serginho Oliveira

O músico se apresenta às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba, MPB e brasilidades. Informações: (27) 3026-7868.

Luiz Langone

O músico se apresenta às 18h30, no bar Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 98898-7223. No repertório, MPB. 

TEATRO

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre a partir das 00h, no YouTube, estando liberada para acesso até o final do dia. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita tem início dia 16 de agosto e segue até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

INFANTIL

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

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