Cainã e peça sobre Malala neste domingo (05/05)

BALADA

Barrerito Chopperia

Rock da tarde, com Nesse Clima, DJ Jean Du PCB e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Correria Music Bar

Entre Amigos Fest HC. Às 17h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Cervejaria Bradus

Tardezinha da Bradus, com Caio Médice, DJ Vinícius Bosi e Baile do Pelúcia com DJ Luca Di Belúcio. Às 16h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 15 (até 19h); R$ 20 (após 19h). Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Jongô e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

SHOW

Bonde do Forró

Gravação de DVD. Às 16h. Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 02, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 20 (pista/ meia/ 1º lote) a R$ 60 (camarote/ inteira/ 1º lote). Informações: (27) 3336-4776.

FESTA

Cainã Crédito: Cainã Morellato

GUAVA SESSIONS #6

Com Cainã e TSM; DJs Moreauri e Roberta Derazão; exposição “Senhor Ossinhos”, da Nefows. Às 16h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 17h30/ moradores de Jardim Camburi ou quem for de bicicleta até 18h30); R$ 15 (após 18h30). Informações: (27) 99894-3049.

Trio Dona Zefa Crédito: Elaine Lucia

Forró do Beb’s 1 ano

Com Trio Dona Zefa. Às 18h. Beb's Bar Vitória. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: R$ 15 (antecipado). Informações: (27) 99641-8261.

Rua das Artes

Com Arquivo do Samba e Banda de Congo Beatos de São Benedito, exposição e lançamento de livros. Às 10h. Praça Otávio de Araújo. Prainha, Vila Velha. Aberto ao público.

Domingo de Lazer na Ufes

Às 9h. Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 16h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

TEATRO

Malala - A Menina que Queria Ir Para a Escola Crédito: Ricardo Borges

Malala – A Menina que queria ir para a escola

Às 16h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.

2 por 1

Com a peça “Viajante”. Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5356.

DANÇA

Deserto dos Anjos