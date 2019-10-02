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Festa

Bendita Quinta com Glauco em Linhares (03/10)

Festa anima a noite do Let's Linhares com shows de Glauco e Sheep DJ

Publicado em 

02 out 2019 às 12:34

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 12:34

Glauco Crédito: Bruno Lira

Quando?

Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 18h.

Onde?

Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461, Três Barras, Linhares.

Quanto?

Gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h).

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