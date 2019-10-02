Bendita Quinta com Glauco em Linhares (03/10)

Quando?
Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 18h.
Onde?
Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461, Três Barras, Linhares.
Quanto?
Gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h).
Publicado em
Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 12:34
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