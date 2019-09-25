Bekoo das Pretas tem nova edição no sábado (12/10)

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 12 de outubro de 2019, sábado, às 22h.
Onde?
Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha.
Atrações:
Morenna e DJs Gegeo, Úrsula, Hanna, Sistah e Toró.
Quanto?
R$ 15 (1º lote); R$ 35 (entrada VIP e copo).
