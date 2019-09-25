DOM
Bekoo das Pretas tem nova edição no sábado (12/10)

Festa terá a edição "Blá Blá Blá" com DJs e gravação do DVD de Morenna

Publicado em 25/09/2019 às 16h56
Atualizado em 01/10/2019 às 13h15
Morenna. Crédito: Vitor Lisboa
Morenna. Crédito: Vitor Lisboa

Quando?

Dia 12 de outubro de 2019, sábado, às 22h.

Onde?

Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha.

Atrações:

Morenna e DJs Gegeo, Úrsula, Hanna, Sistah e Toró.

Quanto?

R$ 15 (1º lote); R$ 35 (entrada VIP e copo).

