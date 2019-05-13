Beatles para Crianças e homenagem para Abba neste domingo (19/05)

FESTIVAL

Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019

Reflexão Cênica dos espetáculos “Pedra”. Às 16h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. “A Noite Iluminada”, da Companhia Junco (ES). Às 18h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

SHOW

Beatles Para Crianças Crédito: Andreia Machado

Beatles para Crianças - ADIADO PARA 13 DE JULHO

Às 16h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Informações: (27) 99707-0714.

Clássicos Encantados In Concert

Às 15h30. Arena Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: de R$ 28 (arquibancada/ meia) a R$ 112 (setor diamante/ inteira).

ABBA Experience In Concert Crédito: Reprodução Facebook ABBA Experience In Concert

Abba Experience In Concert

Às 18h30. Arena Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: de R$ 30 (arquibancada/ meia) a R$ 120 (setor diamante/ inteira).

Meu Corpo Fêmea

Show de Patrícia Ilus. Às 19h30. Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clínico, Centro, Vitória. Entrada: R$ 12 (meia); R$ 24 (inteira).

BALADA

Wanted Pub

“Country Sunday” com Willer Primavera e Comichão. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Raul Mesquita e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Forró 40 Graus

Com Forrofiá e Arrumadinho. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99818-2045.

31ª Festa de Laranja da Terra

Shows com João Neto & Frederico e Procópio Cowboy. Às 21h. Espaço de Eventos de Laranja da Terra. Laranja da Terra. Entrada gratuita.

Tardezinha do Let’s

Com Glauco, D’Bem com a Vida, Maycon Sarmento e Sheep DJ. Às 17h. Let's Steak e Beer. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20.

Rodeio Solidário

Shows com Jeremias Reis e Dallas Country. Às 21h. Parque da Prainha. Prainha, Vila Velha. Entrada: de R$ 15 (meia) a R$ 100 (inteira/ passaporte).

TEATRO

Concerto para Joao Crédito: Alê Catan

Concerto para João