Baladas no final de semana (11 e 12/10) do Wanted Pub

O Wanted Pub fica na Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
Sexta, 11/10, às 21h
Atrações:
“Toca o Berrante Aê – Especial Véspera de Feriado” com Lilian Ferr e Higino & Gabriel.
Quanto?
R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).
Sábado, 12/10, às 21h.
Atrações:
“Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Claudio Ponttes.
Quanto?
R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).
