Baladas no final de semana (11 e 12/10) do Wanted Pub

Shows com Lilian Ferr e Higino & Gabriel na sexta, e Ivan & Matheus e Claudio Ponttes, no sábado, vão animar o fim de semana

Publicado em 08/10/2019 às 13h50
Atualizado em 08/10/2019 às 13h50
Higino e Gabriel. Crédito: João Araújo
Higino e Gabriel. Crédito: João Araújo

O Wanted Pub fica na Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

Sexta, 11/10, às 21h

Atrações:

“Toca o Berrante Aê – Especial Véspera de Feriado” com Lilian Ferr e Higino & Gabriel.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).

Sábado, 12/10, às 21h.

Atrações:

“Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Claudio Ponttes.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).

