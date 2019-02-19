Baladas, cineclube e música nesta quarta (20/02)

Publicado em 

19 fev 2019 às 19:56

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 19:56

BALADA
Wood´s Vitória
CarnaWood’s, com Bateria da Novo Império, DJ Bruno Fischer, João Paulo & Laiz e Felipe Ribeiro. Às 23h. Avenida Dante Michelli, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Felipe Brava. Crédito: Fillipe Leal - Divulgação
Wanted Pub
“Carnaval em Grande Estilo – Aquecimento do Camarote Vix”, com Felipe Brava e Alan Venturin. Às 23h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Beb’s Vitória
Forró do Beb's, com Mafuá e convidados. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuita (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Barrerito Chopperia
Com Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Banda Beer
Com as bandas Bad Feels Club e Conchá. Às 21h. Big Beer Liquor Store. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Rock Move
Com Beto Pinheiro. Às 20h. Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
rodrigo e cecitonio Crédito: LINO FELETTI
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
AUDIOVISUAL
A Montanha Sagrada Crédito: Alejandro Jodorowsky
CineClã
Com a exibição do filme “A Montanha Sagrada”, de Alejandro Jodorowsky, com debate após a exibição. Às 19h. Clã Arte Studio. Rua Barão de Monjardim, 341, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 98867-0550.

