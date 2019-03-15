Balada, música e teatro. Confira a programação desta quinta (21/03)

BALADA
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Jobson Santana (BA). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Toro
Toro House, com Gabe, Bruno Matias e Cesquim. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 50.
Fluente
Taca Raba. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Willer Primavera, Rômulo Aranttes e DJ Jess Benevides. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
ESPECIAL
Ocupando o Cenário Nacional da Música
Roda de conversa com Josué Veloso, Afari e André Prando, Karol Alves media. Pocket show com André Prando. Às 19h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
FESTA
Abertura do Festival Sérgio Sampaio no Bar do Auzílio
Com Clube Capixaba do Vinil e Fábio do Carmo. Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 15 (após 20h). Informações: (27) 99831-7655.
MÚSICA AO VIVO
The Windows
Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15.
Artur Nogueira
Forró. Às 20h30. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96478-0527.
Thiago Pedrolli
Samba. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Douglas Lopes
Rock, indie. Às 19h45. Mesk Bar. Rua João da Cruz, 174, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 2142-1838.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.
TEATRO
A Barca do Inferno
Companhia de Teatro T21, do Vitória Down. Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.