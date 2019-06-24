Balada e música nesta terça (25/06)

BALADA

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Com Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

MÚSICA AO VIVO

Emerson Arsy e o Quartetinho

Parte do projeto “Jazz na Curva”. Às 21h. Braseiro da Ilha. Av. José Miranda Machado, Ilha do Boi, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3224-6559.

EXPOSIÇÃO

O Trauma É Brasileiro Crédito: Castiel Vitorino Brasileiro

O Trauma É Brasileiro

Exposição de Castiel Vitorino Brasileiro, que tem em seu tema central o trauma vivido pelo seu próprio corpo negro e diaspórico. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 24 de agosto.

Quanto Vale Ou é Em Pó

Exposição da fotógrafa Zélia Siqueira, que tem como eixo principal a reflexão acerca da relação entre o meio-ambiente e a emissão na atmosfera de poluentes de minério de ferro. Biblioteca Central Fernando de Castro Moraes, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 7h às 21h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Informações: (27) 4009-2400. Até 31 de julho.

Universo Neon Crédito: Hid Saib

Universo Neon

Exposição de do capixaba Hid Saib com 12 fotografias que transformam pessoas em telas de pintura. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Visitação: de segunda a domingo, das 10h às 22h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642. Até 28 de julho.

Conexões

Exposição de Tânia Calazans que mostra uma grande diversidade técnica e linguística, mas mantendo uma identidade bem sedimentada. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 13h às 20h; sábados, das 15h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0277. Até 17 de agosto.

Experiências Ímpares

Exposição que discute preconceitos e fobias predominante em nosso país, com trabalhos de Castiel Vitorino Brasileiro, Felipe lacerda, Julia Muniz, Kabe Rodríguez, Kika Carvalho, Matheus Sampaio, Matheus Dalla, Natan Dias, Rafael Segatto e Sofia Selvatice Tourinho. Galeria Virgínia Tamanini. Praça João Clímaco, 99, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99992-2241. Até 30 de junho.

Gravuras e Desenhos

Exposição da artista Cassia Lima com uma fração dos trabalhos feitos durante um período de três anos, com gravuras e desenhos. Grappino RangoBar. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 18h à 0h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3029-5567. Até 29 de junho.

Cantilena para Joy Crédito: Attilio Colnago

Cantilena para Joy

Exposição do artista e professor aposentado da Ufes Attilio Colnago com desenhos da figura humana feitos em grafite, que tiveram como referência as fotografias da americana Joy Goldkind. Galeria de Arte Espaço Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-7853. Até 23 de agosto.

Convergências

Exposição coletiva com obras dos artistas Andre Magnago, Cacá Miled Celso José, Didico, Jeveaux, Júnior Bitencourt, Maria Toscano e Monica Nitz, que têm em comum a paixão pelas cores fortes, a pintura gestual e o expressionismo abstrato. Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 19h às 23h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516. Até 26 de junho.

Exposição "Cidades Abstratas", do artista João César de Melo Crédito: Marcelo Prest

Cidades Abstratas

Exposição do arquiteto e artista João César de Melo com 80 obras que revisitam e celebram os 20 anos de carreira de João. Espaço Expositivo Levino Fanzeres, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 11h às 20h; sábado e domingo, das 11h às 19h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750. Até 14 de julho.

Afinidades Afetivas