TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Balada com música eletrônica na sexta (04/10) no Triângulo

Festa terá apresentações de Victor Kill, Phill, Monia e Nith

Publicado em 02/10/2019 às 15h55
Atualizado em 02/10/2019 às 15h55
Rooftop da Praia. Crédito: Ciro Trigo
Rooftop da Praia. Crédito: Ciro Trigo

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 18h.

Onde?

Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória

Quanto?

Gratuito (lista até 20h); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.