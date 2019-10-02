Balada com música eletrônica na sexta (04/10) no Triângulo

Quando?
Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 18h.
Onde?
Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória
Quanto?
Gratuito (lista até 20h); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).
Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 15:55
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