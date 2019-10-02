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Festa

Balada com música eletrônica na sexta (04/10) no Triângulo

Festa terá apresentações de Victor Kill, Phill, Monia e Nith

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 15:55

Publicado em 

02 out 2019 às 15:55
Rooftop da Praia Crédito: Ciro Trigo

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 18h.

Onde?

Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória

Quanto?

Gratuito (lista até 20h); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

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