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Agenda

Aramis Trindade animará a terça-feira (15) com espetáculo digital

O dia também contará com live show do músico Leandro Fregonesi na programação; confira horários e locais de transmissão

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 18:44

Publicado em 

11 set 2020 às 18:44
O ator Aramis Trindade estreia na terça-feira (15) a peça
O ator Aramis Trindade estreia na terça-feira (15) a peça "Romeu E Julieta, Cordel De Ariano Suassuna" em formato digital Crédito: Newman Homrich/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Leandro Fregonesi - Íntimo e autoral

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram Facebook do cantor. Arrecadando doações para o projeto “O Bem que Contagia”. 

Teresa Cristina

Banda Cinco Nós

A banda irá fazer uma gravação no Estúdio Show Livre, em São Paulo. Ela será transmitida ao vivo no site www.showlivre.com e no canal no YouTube do estúdio, às 18h. 

Thiago Miranda

Às 19h30, em seu canal no YouTube. Tocando boleros. 

Belluco

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Cantando Chitãozinho e Xororó

Fernandinho

Teatro 

Romeu E Julieta, Cordel de Ariano Suassuna

O monólogo escrito, dirigido e interpretado por Aramis Trindade estreia sua temporada online, às 20h, no Zoom. A transmissão é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as terças de 15 setembro a 6 de outubro, sempre às 20h.  

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