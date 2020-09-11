Aramis Trindade animará a terça-feira (15) com espetáculo digital

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Lives Musicais
Leandro Fregonesi - Íntimo e autoral
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Arrecadando doações para o projeto “O Bem que Contagia”.
Teresa Cristina
Banda Cinco Nós
A banda irá fazer uma gravação no Estúdio Show Livre, em São Paulo. Ela será transmitida ao vivo no site www.showlivre.com e no canal no YouTube do estúdio, às 18h.
Thiago Miranda
Às 19h30, em seu canal no YouTube. Tocando boleros.
Belluco
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Cantando Chitãozinho e Xororó
Fernandinho
Às 20h30, no seu canal no YouTube.
Teatro
Romeu E Julieta, Cordel de Ariano Suassuna
O monólogo escrito, dirigido e interpretado por Aramis Trindade estreia sua temporada online, às 20h, no Zoom. A transmissão é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as terças de 15 setembro a 6 de outubro, sempre às 20h.