Alceu Valença no Exagerado

No Exagerado Shows, Alceu irá relembrar nossos encontros, com sucessos passados e atuais
Este vídeo pode te interessar
Quando?
Sexta (18), 21h.
Onde?
Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra.
Quanto?
R$ 60 (Meia solidária/ levando 1kg de alimento)
Informações?
(27) 3338-9911
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.