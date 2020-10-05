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A sexta-feira (9) contará com live show de Johnny Hooker

A programação ainda contará com apresentações digitais de Nando Reis e André Prando; confira a agenda

Publicado em 

05 out 2020 às 15:27

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:27

O cantor Johnny Hooker no clipe da canção
O cantor Johnny Hooker no clipe da canção "Amor Marginal" Crédito: Reprodução/YouTube

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Johnny Hooker

Teresa Cristina

André Prando

Às 20h, no perfil no Instagram e canal no YouTube do cantor. Cantando autorais como: "Linha Torta"; "Gatinho na Internet"; "Choro Plebeu"; "Ode à Nudez"; "Fantasmas Talvez "; e outras. 

Nando Reis

Às 18h30, no canal  no YouTube Take Blip. A live será transmitida direto do museu  Inhotin e terá em seu repertório os grande sucessos do cantor. 

MUSE

Um show gravado da banda inédito será exibido às 16h, no canal no YouTube Teenage Cancer Trust Unseen. 

KLB

Infantil

Sessão drive-in: "Histórias Mágicas no Parque Botânico", com Rodrigo Campanelli

O Parque Botânico da Vale (Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória) está recebendo espetáculos drive-in gratuitos de 9 a 11 de outubro. Inscrições a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria. Capacidade por carro: até 4 pessoas. VAGAS ESGOTADAS

Música ao vivo

Sol Pessoa - Samba no Sapatinho

A partir das 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. 

Especial

7 º Vitória do Riso Festival

Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. Tirullipa, o fenômeno do humor nas redes sociais, encerrará o evento com a divertida e emocionante palestra “As lições sobre Criatividade que eu aprendi no Circo”. Na palestra ele mostra como a escassez e as dificuldades transformaram a dor em humor e a tristeza em esperança.

Teatro

Lugar Nenhum

Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. Com a Companhia do Latão. A peça digital será transmitida direto do palco do Sesc Ipiranga e faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.

Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas

Espetáculos  de teatro, dança e circo estão sendo exibidos no site www.itaucultural.org.br de 7 a 11 de outubro, a partir das 20h. Confira as atrações do dia, que ficarão disponíveis até as 20h do sábado (10) de forma gratuita.

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