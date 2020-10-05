A sexta-feira (9) contará com live show de Johnny Hooker

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Lives Musicais
Johnny Hooker
Teresa Cristina
André Prando
Às 20h, no perfil no Instagram e canal no YouTube do cantor. Cantando autorais como: "Linha Torta"; "Gatinho na Internet"; "Choro Plebeu"; "Ode à Nudez"; "Fantasmas Talvez "; e outras.
Nando Reis
Às 18h30, no canal no YouTube Take Blip. A live será transmitida direto do museu Inhotin e terá em seu repertório os grande sucessos do cantor.
MUSE
Um show gravado da banda inédito será exibido às 16h, no canal no YouTube Teenage Cancer Trust Unseen.
KLB
Às 21h30, no canal no YouTube do grupo musical.
Infantil
Sessão drive-in: "Histórias Mágicas no Parque Botânico", com Rodrigo Campanelli
O Parque Botânico da Vale (Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória) está recebendo espetáculos drive-in gratuitos de 9 a 11 de outubro. Inscrições a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria. Capacidade por carro: até 4 pessoas. VAGAS ESGOTADAS
Música ao vivo
Sol Pessoa - Samba no Sapatinho
A partir das 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15.
Especial
7 º Vitória do Riso Festival
Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. Tirullipa, o fenômeno do humor nas redes sociais, encerrará o evento com a divertida e emocionante palestra “As lições sobre Criatividade que eu aprendi no Circo”. Na palestra ele mostra como a escassez e as dificuldades transformaram a dor em humor e a tristeza em esperança.
Teatro
Lugar Nenhum
Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. Com a Companhia do Latão. A peça digital será transmitida direto do palco do Sesc Ipiranga e faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.
Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas
Espetáculos de teatro, dança e circo estão sendo exibidos no site www.itaucultural.org.br de 7 a 11 de outubro, a partir das 20h. Confira as atrações do dia, que ficarão disponíveis até as 20h do sábado (10) de forma gratuita.