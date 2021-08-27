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A segunda-feira (30/08) contará com espetáculo virtual "Poemas Atlânticos"

Show on-line de Divina Valéria também integra a programação do dia; confira a agenda

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:16

Publicado em 

27 ago 2021 às 19:16

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO

Poemas Atlânticos

Espetáculo virtual do grupo Menos1Invisível. A concepção, direção geral e artística é de Cléo Plácido. A transmissão gratuita ocorre via Facebook, às 20h. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

Desfazenda - Me Enterrem Fora Desse Lugar

Espetáculo virtual com dramaturgia de Lucas Moura e direção de Roberta Estrela D'Alva. A peça será transmitida no YouTube, às 20h. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos: R$ 0 a R$ 20. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 70 minutos. Venda: no site Sympla.

MÚSICA

Divina Valéria

Divina Valéria apresenta seu primeiro show digital, trazendo o melhor do seu repertório sob a companhia do pianista Carlos Blauth e convidados especiais como Leandra Leal, Patrícia Pillar, Sérgio Guizé e Thiago Mendonça sob direção artística de Ivam Cabral. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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