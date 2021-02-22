A segunda-feira (22/02) contará com peça virtual "A Dama da Noite"

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TEATRO
A Dama da Noite
Peça on-line com texto de Caio Fernando Abreu e direção de Kiko Reiser. Temporada: segundas-feiras, de 8 de fevereiro a 1 de março, às 20h. A transmissão ocorrerá na Twitch, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 ou R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 45 minutos.
O Sorriso da Rainha
Espetáculo com texto de Maria Shu e direção de Alexandre Brazil. A atuação fica por conta de Cacau Merz. Sua transmissão gratuita ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. A reserva dos ingressos pode ser feita no site Sympla.
Uma Mulher só
O espetáculo teatral conta com atuação solo de Martha Meola e direção de Marco Antônio Pâmio. Sua transmissão gratuita ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming, às 21h. Ingressos podem ser reservados no site Sympla.
Leitura Viva com Stella Maria Rodrigues, Carlos Bonow e Anderson Tomazini
O evento terá a leitura dramática de contos de Marcelo Saback, com direção de Regina Antonini. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 250. Venda: no site Sympla. Classificação: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.