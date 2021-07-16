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A segunda-feira (19/07) terá sessão da peça on-line "O Diabo em Mrs. Davis"

Outros espetáculos teatrais virtuais também integram a programação do dia

Publicado em 

16 jul 2021 às 17:49

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:49

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

O Diabo em Mrs. Davis

Espetáculo virtual com atuação de Andrea Dantas, texto de Jau Saunt' Angelo e direção de Aloisio de Abreu. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. 

Tudo Que eu Queria Te Dizer

Espetáculo virtual com texto de Martha Medeiros e atuação Ana Beatriz Nogueira. Temporada: 27 de junho a 31 de julho, sempre aos sábados, domingos e segundas, às 21h. Sua transmissão ocorre via YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$10 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

Lela & Cia.

Espetáculo virtual com direção de Malu Bierrenbach. Temporada: 16 a 25 de julho, segunda a sábado, às 19h; domingo, às 16h e 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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