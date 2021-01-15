A segunda-feira (18/01) contará com monólogo virtual "A Linha"

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TEATRO
Aquele Que Caminha ao Lado
Espetáculo digital com dramaturgia de Daniela Smith e idealização de Francisco Taunay. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Duração: 55 minutos. Temporada: De 14 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021, às segundas, 20h.
Nunca Estive Aqui Antes
Espetáculo on-line com a atuação de Luisa Arraes e direção de Nelson Baskerville. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: No site Sympla Streaming.
A Linha
Peça on-line criada e dirigida por Chris Cruz. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 ou R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
Bastidores
O espetáculo digital, com texto e direção de Cristina Fagundes, retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça para o Zoom. Sua transmissão ocorre às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 100. Venda: No site Sympla. Temporada: 04 a 26 de janeiro, segunda e terça-feira, às 21h30.
Dança
Trastos
Espetáculo de dança contemporânea colombiano com a artista Juliana Atuesta. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 56 minutos.
INFANTIL
Contos do Índio e da Floresta por Curupira
Apresentação digital com atuação e dramaturgia de Claudio Marinho. Sua transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação etária: 04 anos
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.