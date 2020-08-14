A segunda-feira (17) vai contar com live do pianista Laércio de Freitas

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Lives Musicais
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Grupo Fundo de Quintal.
Teresa Cristina
Laércio de Freitas
Clube Big Beatles Convida
Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo musical de Edu Henning com Cláudio Nucci.
MC Rian
Teatro Online
Todos os Sonhos do Mundo
Às 21h, através do Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$ 50; R$ 100; R$250. Venda: No site Sympla.
Eu e Ela: Visita à Carolina Maria de Jesus
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Dirce Thomaz.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: