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Agenda

A segunda-feira (17) vai contar com live do pianista Laércio de Freitas

A programação também contará com apresentação digital de MC Rian e o monólogo "Todos os Sonhos do Mundo", de Ivam Cabral

Publicado em 

14 ago 2020 às 17:37

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:37

O pianista e maestro Laércio de Freitas
O pianista e maestro Laércio de Freitas Crédito: Marco Aurelio Olimpio/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Grupo Fundo de Quintal.  

Teresa Cristina

Laércio de Freitas

Clube Big Beatles Convida

Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo musical de Edu Henning com Cláudio Nucci.

MC Rian

Teatro Online

Todos os Sonhos do Mundo

Às 21h, através do Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$ 50; R$ 100; R$250. Venda: No site Sympla. 

Eu e Ela: Visita à Carolina Maria de Jesus

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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