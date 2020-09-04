A quinta-feira (10) terá live show da dupla Jads & Jadson

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Lives Musicais
Rodrigo CX
Às 20h30, em seu canal no YouTube. A live será o lançamento de sua turnê virtual "Notícia Boa". Ela contará com a participação especial do cantor Kallebe Kimerson.
Jads e Jadson
Às 21h, no canal no YouTube da dupla. A apresentação contará com o lançamento do clipe “Santinha”.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.
Teresa Cristina
Oswaldo Montenegro
Às 20h30, no canal no YouTube do cantor. Tocando seus sucessos, em prol da NA'AMAT BRASIL. Com participação especial da flautista Madalena Salles.
Xande de Pilares
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Sou carioca", transmitida direto do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro.