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A quinta-feira (10) terá live show da dupla Jads & Jadson

A programação também contará com o músico Rodrigo CX se apresentando digitalmente; confira a agenda

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:29

Publicado em 

04 set 2020 às 15:29
Reprodução/ YouTube Jads & Jadson
Reprodução/ YouTube Jads & Jadson Crédito: A dupla Jads & Jadson

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Rodrigo CX

Às 20h30, em seu canal no YouTube. A live será o lançamento de sua turnê virtual "Notícia Boa".  Ela contará com a participação especial do cantor Kallebe Kimerson. 

Jads e Jadson

Às 21h, no canal no YouTube da dupla. A apresentação contará com o lançamento do clipe “Santinha”. 

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais. 

Teresa Cristina

Oswaldo Montenegro

Às 20h30, no canal no YouTube do cantor.  Tocando seus sucessos, em prol da NA'AMAT BRASIL. Com participação especial da flautista Madalena Salles.

Xande de Pilares

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Sou carioca", transmitida direto do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. 

Jane Duboc

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