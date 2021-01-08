A quarta-feira (13/01) terá monólogo "O Inferno é um Espelho da Borda Laranja"

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TEATRO
O Inferno é um Espelho da Borda Laranja
O monólogo que tem direção, dramaturgia, luz e atuação de Wander B. ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla.
INFANTIL
A História das Histórias
Peça digital com atuação de: Alana Bortolini, Enrico Verta, Mari Willians, Nathalia Kwast, Patrick Aguiar, Rafael Rilo e Tita Azevedo. A transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação etária: 04 anos.
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Ivan Serpa a expressão do concreto
A exposição em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2021 no CCBB Belo Horizonte tem tour digital de sua 1ª sala disponível gratuitamente no site CCBB virtual. A exposição com curadoria de Mareus de Lontra e Hélio Márcio Dias traz peças que retratam diversas fases do pintor brasileiro.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.