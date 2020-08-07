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Di Ferrero fará apresentação digital na sexta-feira (14)

Jads & Jadson  e os sertanejos Júnior & Cézar também irão se apresentar online; confira a programação

Publicado em 

07 ago 2020 às 15:15

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:15

O cantor Di Ferrero
O cantor Di Ferrero Crédito: Reprodução/Instagram @diferrero

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Carreiro e Capataz

Júnior e Cézar

Jads & Jadson

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor no Facebook. Tocando Sérgio Sampaio. 

Péricles Cavalcanti

Di Ferrero

Às 22h, no aplicativo BeApp.

Seiva da Luz

Carla Cristina

Às 19h, no seu canal no YouTube. Com a apresentação "Coisas do Axé 2".

Sub Urban

Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Freakshow".

Ira!

Às 21h, no canal no YouTubeFacebook site do projeto Cultura em Casa. A apresentação será transmitida direto do Teatro Sérgio Cardoso, Bela Vista, São Paulo. 

Guilherme e Santiago

Teatro Online

(A Montanha Vai a) Sísifo

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Gregório Duvivier. 

O Gato do 303

Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla. 

Exposição digital 

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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