Di Ferrero fará apresentação digital na sexta-feira (14)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Lives Musicais
Carreiro e Capataz
Júnior e Cézar
Jads & Jadson
Às 21h, no canal no YouTube da dupla.
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Sérgio Sampaio.
Péricles Cavalcanti
Di Ferrero
Às 22h, no aplicativo BeApp.
Seiva da Luz
Carla Cristina
Às 19h, no seu canal no YouTube. Com a apresentação "Coisas do Axé 2".
Sub Urban
Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Freakshow".
Ira!
Às 21h, no canal no YouTube, Facebook e site do projeto Cultura em Casa. A apresentação será transmitida direto do Teatro Sérgio Cardoso, Bela Vista, São Paulo.
Guilherme e Santiago
Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.
Teatro Online
(A Montanha Vai a) Sísifo
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Gregório Duvivier.
O Gato do 303
Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla.
Exposição digital
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.