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A cantora Luana Mascari irá agitar a terça-feira (19/01)

Peças digitais como "Bastidores" e "Inconfessáveis" também farão parte da programação do dia; confira a agenda

Publicado em 

15 jan 2021 às 13:29

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 13:29

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Luana Mascari - Piano, Voz e Alma

A artista irá se apresentar em live show de lançamento do EP “Sem Filtro”. Será duo com o pianista e tecladista Anderson Coimbra, realizado em um estúdio. Sua transmissão ocorrerá às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 25 a R$ 35. Venda: No site Sympla. 

TEATRO

Bastidores

O espetáculo digital, com texto e direção de Cristina Fagundes, retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça para o Zoom. Sua transmissão ocorre às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 100. Venda: No site SymplaTemporada: 04 a 26 de janeiro, segunda e terça-feira, às 21h30.

Inconfessáveis

De 19 a 27 de janeiro o espetáculo com dramaturgia e direção de Marcelo Varzea ocorre às 21h, com três salas abertas no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 50. Venda: No site Sympla (sala 1); (sala 2); (sala 3). 

Lugar da Chuva

Espetáculo de teatro contemporâneo realizado pela Frêmito Teatro e o Agrupamento Cynétiko. A atuação fica com Raphael Brito e Wellington Dias. A transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla.

INFANTIL

Já Pra Cima, Theo!

Peça digital com direção e dramaturgia de Pedro Garrafa. Seu elenco é composto por: Kuka Annunciato, Maria Helena Chira e Natália Viviani. A transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação etária: 03 anos.

Memórias da Emília

Espetáculo digital gratuito do Grupo de Teatro Ená Iamerê, com texto de Luiz Felipe Botelho e direção de Guilherme Mergulhão. Sua transmissão ocorre às 16h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla. Duração: 60 minutos.

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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