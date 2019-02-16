A Bela e a Fera, Camerata e Forró: os destaques de domingo (24/02)

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 21:32

FESTA
Forró 40 Graus
Com Trio Cristalino (SP) e DJ André Barros. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99818-2045.
BALADA
Barrerito Chopperia
Garotos da Praia, DJ Jean Du PCB e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
TEATRO
A Bela e a Fera o Espetáculo Musical - In Concert
Às 16h. Arena Vitória. Av. Mal Mascarenhas Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: de R$ 35 (arquibancada/ meia/ 1º lote) a R$ 150 (diamante/ inteira/ 1º lote. Informações: (27) 3227-3703.
CONCERTO
22/05/2018 - Orquestra Camerata Sesi Crédito: Thiago Guimarães / Divulgação
A Era Romântica
Concerto da Camerata Sesi, com obras de Paganini e Schubert. Com Guido Sant’anna, como solista, e Leonardo David, como regente. Às 11h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

