A Bela e a Fera, Camerata e Forró: os destaques de domingo (24/02)

FESTA
Forró 40 Graus
Com Trio Cristalino (SP) e DJ André Barros. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99818-2045.
BALADA
Barrerito Chopperia
Garotos da Praia, DJ Jean Du PCB e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
TEATRO
A Bela e a Fera o Espetáculo Musical - In Concert
Às 16h. Arena Vitória. Av. Mal Mascarenhas Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: de R$ 35 (arquibancada/ meia/ 1º lote) a R$ 150 (diamante/ inteira/ 1º lote. Informações: (27) 3227-3703.
CONCERTO
A Era Romântica
Concerto da Camerata Sesi, com obras de Paganini e Schubert. Com Guido Sant’anna, como solista, e Leonardo David, como regente. Às 11h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.