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A banda Jota Quest irá animar a quinta-feira (10) com show live

A agenda também contará com diferentes mostras de cinema e peças digitais; confira a programação para ficar por dentro das atrações

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:18

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:18

O cantor Rogério Flausino em vídeo de apresentação da canção
O cantor Rogério Flausino em vídeo de apresentação da canção "Só Hoje", versão acústica Crédito: Reprodução/YouTube

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Sérgio Moro

A Gazeta

Música 

Jota Quest

Apresentação digital "Roda Gigante", às 20h, no canal no YouTube da banda. A live será transmitida diretamente de Balneário Camboriú.

Tiganá Santana

Live show, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no Canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Multicultural

5ª Virada Cultural de Linhares

Ocorrendo de 2 a 20 de dezembro, o evento será on-line, com suas atrações sendo exibidas ao vivo, no seu site. O evento conta com música, teatro, ópera, dança, contação de histórias e exibição de documentários. Confira a programação do dia:

Teatro

Conselho de Classe

Espetáculo digital com texto de Jô Bilac e direção de Danilo Riva. A transmissão do trabalho do Coletivo Poros ocorre às 18h45, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 10. Venda: No site Sympla

A Ponte

Apresentação digital com texto, concepção e interpretação de Luccas Papp. O espetáculo ocorre à 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla Streaming.

Horla, o inimigo Invisível

Apresentação digital com atuação e criação de Leonel Henckes. O espetáculo ocorre às 20h às quintas, de 3 a 17 de dezembro, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Duração: 40 min. Classificação: 14 anos. Ingresso: R$ 7,50 (meia), R$ 15 (inteira). Venda: No site Sympla

Cinema

Mostra on-line de cinema Infantil

Do dia 1 a 20 de dezembro, estarão disponíveis sete curtas-metragens brasileiros de animação de forma gratuita. Os filmes terão interpretação em libras, além de legendagem em português. Eles poderão ser assistidos no site do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Confira os títulos:

Mostra Projeções de Cinema Brasileiro Contemporâneo

Do dia 30 de novembro a 14 de dezembro estarão disponíveis cinco filmes abordados no curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo. Eles poderão ser assistidos gratuitamente, no site do Itaú Cultural.  Confira os títulos:

Festival Arte como Respiro:  segunda leva de curtas-metragens

Do dia 1º ao dia 15 de dezembro, estarão sendo exibidos on-line e gratuitamente curtas selecionados para o festival. Essa é a segunda leva de trabalhos do tipo a ser disponibilizada pelo evento. Os curtas foram divididos em nove categorias (Olhares para Dentro; Janelas; Reminiscências; Corpo Político, Corpo Presente; Femininas e Plurais; Poesias Concretas; Saberes Sagrados; Universos Oníricos; e Uma Pitada de Humor) e poderão ser acessados no site do Itaú Cultural. 

XV Mostra Produção Independente da ABD Capixaba

Ocorrendo de 6 a 13 de dezembro, o evento digital sobre cinema tem suas transmissões feitas pela TV Educativa, pelo site da ABD Capixaba  e pelo canal no YouTube da Associação. Ele conta com exibição de filmes, debates com os realizadores, lançamento da Revista Milímetros n. 10, cursos e bate-papos. Confira a programação do dia:

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